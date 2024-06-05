ХК «Сибирь» заключил контракт на два года с нападающим Константином Сусловым

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Константином Сусловым.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», команда заключила двусторонний контракт на 2 года с ограниченно свободным агентом Константином Сусловым.

29 мая 24-летнему нападающему поступило предложение о заключении контракта. Этот игрок является воспитанником хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга, за который он сыграл всего три матча за три сезона.

В предыдущем сезоне Суслов играл в Высшей хоккейной лиге за команду «Горняк-УГМК». За 54 матча он забросил 6 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, что футбольный клуб «Новосибирск» переименовали «Сибирь».