Калина дала сигнал о высадке рассады новосибирским дачникам

Дачникам Новосибирска можно начинать заниматься рассадой.
В Новосибирске началось цветение главного предсказателя хорошей погоды – калина. По приметам именно это растение указывает на то, что уже можно сажать рассаду.
Отмечается, что начало цветения калины указывает на долгий период хорошей погоды, а значит, что заморозков в ближайшее время не будет.
“Зацвела черемуха – пора сажать картошку. Зацвела калина – можно рискнуть и высадить рассаду теплолюбивых культур в открытый грунт. Зацвел шиповник – наступило фенологическое лето”, — дополнил о приметах биолог Алексей Яновский для портала VN.ru.
Напомним, что новосибирцам рассказали эффективный способ борьбы с колорадским жуком.