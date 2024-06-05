Калина дала сигнал о высадке рассады новосибирским дачникам

Дачникам Новосибирска можно начинать заниматься рассадой.

В Новосибирске началось цветение главного предсказателя хорошей погоды – калина. По приметам именно это растение указывает на то, что уже можно сажать рассаду.

Отмечается, что начало цветения калины указывает на долгий период хорошей погоды, а значит, что заморозков в ближайшее время не будет.

“Зацвела черемуха – пора сажать картошку. Зацвела калина – можно рискнуть и высадить рассаду теплолюбивых культур в открытый грунт. Зацвел шиповник – наступило фенологическое лето”, — дополнил о приметах биолог Алексей Яновский для портала VN.ru.

Напомним, что новосибирцам рассказали эффективный способ борьбы с колорадским жуком.