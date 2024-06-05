Кто такой Андрей Турчак и что известно о его политической деятельности

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак может возглавить Республику Алтай.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи по видеоконференции 4 июня предложил вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генерального совета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.

Биография Андрея Турчака

Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина по специальности "юриспруденция". Также прошел обучение в Высшей школе приватизации и предпринимательства.

Политическая карьера

Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал в Санкт-Петербурге, где работал в различных коммерческих структурах и активно участвовал в политической жизни города.

- в 2009 году был назначен на пост губернатора Псковской области;

- в 2014 году Турчак был переизбран на эту должность. За время его руководства областью было реализовано множество социально-экономических проектов, среди которых строительство индустриального парка "Моглино", Великолукского свиноводческого комплекса на 480 тыс голов с объемом инвестиций 14 млрд рублей и другие;

- в 2017 году стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представляя Псковскую область. В Совете Федерации занимал пост заместителя председателя;

- в октябре 2017 года Андрей Турчак был назначен временно исполняющим обязанности секретаря Генерального совета партии "Единая Россия";

- в ноябре 2017 года на съезде партии был избран секретарем Генсовета.

Известно, что Андрей Турчак продолжает играть значительную роль в российской политике, занимая высокие посты и участвуя в разработке и реализации ключевых государственных и партийных программ. Как сообщает портал "Коммерсант", ссылаясь на источники в Администрации президента РФ, Андрея Турчака характеризуют как влиятельного политика, имеющего хорошие связи в аппарате главы государства, а также эффективного политического менеджера.