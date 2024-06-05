Масштабный фестиваль пройдет в День молодежи в Новосибирске

Фестиваль под девизом «Объединяем Россию!» состоится 29 июня в Новосибирске.

В Новосибирске 29 июня пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи. Он организован на площадке парка «Арена». Празднование включает в себя 8 направлений. Об этом сообщает правительство региона.

Участники фестиваля смогут погрузиться в разнообразие молодежных культур и сообществ, которые активно развиваются в Новосибирской области, а также узнать о возможностях для личного и профессионального развития. В парке «Арена» развернутся несколько тематических пространств, где можно проявить себя, раскрыть творческий потенциал, насладиться атмосферой молодости и искусства. На праздник приедут делегации от каждого района области.

На основной сцене ежечасно будут проходить события: выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны». Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными батлами.

Одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов. Семейное пространство будет включать в себя несколько площадок для семей с детьми разных возрастов.

Одной из площадок станет фестиваль короткометражного кино «Вкратце». Для любителей активного отдыха и спорта будут действовать локация с нестандартными видами спорта: арчеритаг, кинбол и бампербол. Будет работать площадка пляжного волейбола, стритбола. Кроме того, программа включит в себя проведение фестиваля экстремальных видов спорта. Крупные работодатели Сибири расскажут о карьерных возможностях для молодежи. Кульминацией праздника станет подведение итогов конкурса «Молодежная столица Новосибирской области».

Вход на фестиваль свободный, необходимо зарегистрироваться.

Напомним, певица Ольга Бузова выступит в День России 12 июня в Новосибирске.