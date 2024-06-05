Массовые аресты во власти. В Новосибирске 10 чиновников и министров стали фигурантами уголовных дел

В 2024 годы в Новосибирске произошла череда возбуждения уголовных дел в отношении представителей власти. Большая часть обвинений связана с коррупцией и злоупотреблением должностными полномочиями. Сиб.фм подготовил обзор уголовных дел, возбужденных против чиновников, министров и депутатов.

20 марта стало известно о задержании министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. По данным источника Сиб.фм, одна из компаний не выполнила обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.

В результате прокуратура возбудила уголовное дело по статье 285 часть 3 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Позже пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что у министра арестовали имущество на 14 миллионов рублей. Его же оставили под стражей до 20 августа 2024 года.

Инсайдеры Сиб.фм 28 марта сообщили о задержании бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Перлова подозревали в обналичивании денег через манежи, а также в создании платных группы.

Как утверждает источник Сиб.фм, Перлов создал платные группы для детей 2014 года рождения в то время, когда занятия оплачивались из бюджета. Для этого он и его коллеги создали договоры, которые давали родителям на подпись о согласии на платные занятия.

Также по версии следствия Перлов завышал тарифы на футбольные поля (в деле указано 4 манежа). Гендиректор вносил большую сумму за аренду, а остатки из бюджета присваивал. Ущерб бюджету составил 3 миллиона рублей, но доказательств собрали только на 980 тысяч рублей.

Позже стало известно, что экс-гендиректор проведет в СИЗО три месяца и 25 суток. А 25 мая Перлов был отправлен в межобластную больница для пациентов с активной формой туберкулеза.

Из биографии Андрея Перлова известно, что он олимпийский чемпион по спортивной ходьбе 1992 года, а также обладатель множество наград. После завершения спортивной карьеры, стал работать спортивным функционером, был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. С 2016 по 2023 годы являлся директором региональной федерации футбола, а в 2020–2022 годах работал генеральным директором ФК «Новосибирск».

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца экс-главу департамента транспорта мэрии города Константина Васильева, обвиняемого в превышении должностных полномочий при согласовании проекта дороги к жилмассиву.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала судья Елена Хусиханова.

Адвокат Васильева сообщил журналистам, что будет обжаловать решение суда. Как сообщали ранее в прокуратуре региона, задержание экс-главы департамента транспорта мэрии Новосибирска связано со строительством дублирующей дороги к крупному спальному району города — жилмассиву «Плющихинский». В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Васильев без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в результате отсутствия проектно-сметной документации и невозможности осуществления строительства объекта бюджетные средства не были использованы для строительства.

Его предшественника, Романа Дронова, задержали 16 апреля по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, было возбуждено уголовное дело по факту хищения 50 миллионов рублей из бюджета города — для расследования дела на допрос доставили бывшего главу департамента транспорта мэрии Новосибирска Романа Дронова, а в его кабинете прошли обыски.

По версии правоохранительных органов, в период с 2017 по 2018 год между «Горсветом» и ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», которое отвечает за обслуживание светофоров, заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей, так как все полученные деньги были направлены на другие цели. В результате по данному делу были задержаны двое бывших руководителей муниципальных дорожных учреждений.

На следующий день после задержания Романа Дронова в Новосибирске арестовали второго чиновника в рамках дела о мошенничестве со светофорами – Дмитрия Мальцева.

В результате 17 апреля Центральный районный суд отправил под домашний арест до 16 июня 2024 года экс-директора госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева. Днем ранее его и экс-начальника МКУ «Горсвет» Константина Анакина задержали.

15 мая стало известно, что в Новосибирске задержали заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олесю Богомазову.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Богомазова задержана в связи с незаконным заключением муниципальных контрактов. По версии следствия, в период с 2017 по 2018 годы Богомазова получила от руководителя подрядной организации взятку в размере 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофоров. Тогда из бюджета региона на указанные цели было перечислено 50 миллионов рублей. Но подрядчик не оказал все нужные услуги по контракту, а денежные средства направил на другие цели.

В результате Олесе Богомазовой было предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» — ей грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в крупном размере.

30 мая в собственной квартире задержали депутата горсовета Игоря Украинцева. На него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, депутат получил 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ. Однако его ближайшие соратники и коллеги считают, что на него донесли.

На следующий день, 31 мая, Центральный районный суд избрал меру пресечения депутату горсовета Новосибирска Игорю Украинцеву – он пробудет в СИЗО 2 месяца, до 29 июля.

Известно, что Игорь Украинцев в политике с 2013 года. Он был депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы области, где он занял второе место. В 2017 он вернулся в Новосибирск по семейным обстоятельствам. В столице Сибири политик стал руководителем общественного клуба, ориентированного на развитие микрорайона «Стрижи». В 2018 году основал волонтерский отряд под названием «Зеленая дружина». Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые». В 2020 году занял пост директора по развитию социальных проектов ГК «Стрижи». Приоритетом работы в этой должности является разработка и продвижение проектов строительства новых объектов образования, здравоохранения культуры и спорта, а также реконструкция действующих. В 2024 году он баллотировался на пост мэра Новосибирска, где вышел в финал с действующим главой Максимом Кудрявцевым.

Конец весны закончился с очередного судебного разбирательства — 31 мая 2024 года сотрудники ФСБ задержали главу Краснозерского района Оксану Семёнову по обвинению в превышении должностных полномочий в решении вопросов, связанных с муниципальной землей.

По версии следствия, её незаконные действия причинили ущерб бюджету района на сумму 2,5 миллиона рублей.

1 июня стало известно, что Семёнова пробудет под арестом до 29 июля 2024 года.

3 июня в Новосибирске задержали генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова по подозрению в получении взятки свыше 9,5 млн рублей. В его квартире прошли обыски.

«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Руководители ООО «Техстрой-НСК» Рамиль Муслимов и ООО «Стройтех» Артём Муслимов стали фигурантами уголовного дела по статье «Дача взятки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 миллионов рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 миллиона рублей.

По информации источника Сиб.фм, денег гендиректор Александр Зырянов не брал физически, ранее он проплатил рекламу и пиар в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», прошедший в марте 2024 года.

4 июня Заельцовский районный суд огласил меру пресечения главе АИР — в качестве меры пресечения Зырянова заключили в СИЗО до 2 августа 2024 года.

Также 3 июня прошло задержание еще одного чиновника Новосибирска. По данным пресс-службы следственного комитета РФ по Новосибирской области, в отношении начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбуждено два уголовных дела.

По результатам следственной проверки выявлено, что глава муниципалитета принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Это было муниципальное имущество, которое включало земельные участки, здания и помещения – стоимостью составила более 50 миллионов рублей.

По второму делу следствие установило, что Витухин незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе.

Напомним, Сиб.фм ведёт рубрику «Громкие задержания и аресты». Подробнее читайте ЗДЕСЬ!