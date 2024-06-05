Многодетная семья из Новосибирской области получила земельный участок после вмешательства прокуратуры

После проверки прокуратуры многодетной семье выдан земельный участок.

Администрация поселка Краснозерское Новосибирской области приняла решение о снятии многодетной семьи с очереди на предоставление земельного участка после расторжения брака супругов. По данному факту была возбуждена проверка. Об этом сообщает прокуратура НСО.

Установлено, расторжение брака не является ограничением прав на получение меры соцподдержки, если с одним из супругов проживают дети. После вмешательства прокурора администрация района вернула супруга в очередь на получение земли, участок уже выдан, виновное лицо привлечено к ответственности.

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