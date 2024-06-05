Найденные при строительстве пяти поликлиник Новосибирска замечания признали не критичными

В компании «ВИС» прокомментировали найденные Госстройнадзором нарушения при строительстве поликлиник Новосибирска.

Компания «ВИС» сообщила, замечания специалистов Госстройнадзора, найденные при проверке строящихся ГПЧ-поликлиник, не критичны и не влияют на эксплуатационные характеристики объектов. Все нарушения устраняются в рабочем порядке для последующего контроля. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Напомним, Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник, возводящиеся в рамках государственно-частного партнерства.

«По результатам проверок, проведенных инспекцией в отношении указанных объектов здравоохранения, выявлялись нарушения проектной документации в части устройства фундаментов, замены строительных материалов, организации строительной площадки, невыполнения мероприятий по геотехническому мониторингу, нарушения порядка освидетельствования выполненных работ, а также установлено наличие дефектов в железобетонных конструкциях каркаса», — сообщил глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев.

Все семь объектов планировалось ввести в эксплуатацию в августе 2022 года, а уже в 2023 — они должны были начать принимать пациентов. В ноябре 2023 года губернатор сообщил, что первые объекты удастся построить до 2024 года. В Группе «ВИС» задержку темпов проведения работ связали с трудностями, с которыми столкнулась строительная отрасль в последние годы: ростом цен на стройматериалы, а также экономическими ограничениями, вызванными «действиями недружественных стран».

В феврале этого года инспекция Госстройнадзора выдала ГК «ВИС» заключение о соответствии проекту поликлиники № 7. В марте здание ввели в эксплуатацию.

Напомним, в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области начали прокладывать дорогу.