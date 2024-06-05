НОВИКОМ и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Правительство Ленинградской области в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на улучшение социально-экономического климата в регионе. Документ подписали Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение предусматривает формирование условий для привлечения инвестиций в экономику Ленинградской области, а также взаимодействие с целью реализации социально значимых проектов.

В рамках сотрудничества банк планирует поддержать перспективные инновационные проекты и обеспечить своевременным и качественным кредитованием предприятия региона. В частности, производственный кластер получит доступ к кредитованию с использованием мер господдержки, в том числе финансированию по программе «Промышленная ипотека» на приобретение, строительство и модернизацию объектов недвижимого имущества.

Сотрудники предприятий-партнеров НОВИКОМа в Ленинградской области смогут воспользоваться широкой линейкой выгодных розничных продуктов, среди которых льготные ставки по вкладам и кредитам.

Помимо этого, взаимодействие банка и области коснется вопросов финансового просвещения сотрудников промышленных предприятий. Образовательный модуль «Уроки финансовой грамотности для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса» — это часть большой социально ориентированной программы НОВИКОМа. Учитывая востребованность темы, банк предоставит курс для предприятий области в формате видеоуроков.

НОВИКОМ и Ленинградскую область связывает давнее партнерство. Между банком и Фондом поддержки предпринимательства и промышленности региона заключено соглашение о сотрудничестве. Среди корпоративных клиентов НОВИКОМа – авиаремонтные, автодорожные и строительные предприятия, расположенные в Ленинградской области. Банк кредитует эти компании и реализует зарплатный проект для их сотрудников. Заключенное соглашение позволит банку укрепить и масштабировать взаимодействие с компаниями из региона.

«Ленинградская область — динамично развивающийся регион с ресурсной промышленной инфраструктурой. И здесь мы нацелены на расширение взаимодействия по вопросам развития экономических программ и участия банка в социальных проектах, проектах стимулирования предпринимательства, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в область», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.

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