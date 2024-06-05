Ортопедические матрасы: основные виды

Матрас, обеспечивающий правильное положение позвоночника во время сна, называется ортопедическим. Он используется в профилактических целях, для лечения различных травм опорно-двигательного аппарата, предотвращения сколиоза у детей, при интенсивных занятиях спортом, для восстановительного процесса после оперативного вмешательства.

Ортопедические матрасы рекомендуется выбирать в зависимости от потребностей человека. Подобрать эти изделия можно на сайте.

Виды ортопедических матрасов

Перед тем, как приобрести матрас, необходимо разобраться, какие они бывают и как они изготавливаются.

Ортопедические матрасы подразделяются на:

· пружинные;

· беспружинные.

Пружинные матрасы изготавливаются из блока пружин, независимых друг от друга. Каждая пружина изолирована от соседних, и нагрузка на другие пружины не влияет на нее. Данный вариант предотвращает неправильное положение позвоночника в течение всего сна.

Независимый пружинный блок помогает придать телу правильную анатомическую поддержку, что помогает человеку хорошо расслабиться, полноценно выспаться и поддержать здоровый позвоночник.

Чтобы повысить лечебный эффект, при изготовлении матраса могут использоваться латексные слои, специальная ортопедическая пена, войлок и другие качественные составляющие.

Беспружинные изделия имеют в составе один или несколько слоев различных наполнителей, равноценных по жесткости. Такие матрасы делятся на монолитные и комбинированные.

Монолитные чаще всего делаются из пенополиуретана, латекса, кокосовой койры. Несмотря на отсутствие пружин, эти изделия обладают необходимой упругостью и жесткостью, поэтому обеспечивают позвоночнику отличную поддержку. В комбинированных матрасах латекс, кокосовая койра, пенополиуретан смешиваются с мягкими материалами типа войлок.

Критерии выбора

Покупая ортопедические матрасы, рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

1.Наполнитель. Для поддержания здоровья позвоночника производители изготавливают матрасы из различных наполнителей. Можно выбрать бюджетный вариант с одним наполнителем или изделие с сочетанием нескольких.

2.Жесткость. Она должна зависеть от весовой категории человека. Например, до 60 кг рекомендуется мягкий матрас, от 60 до 90 кг – средней жесткости, более 90 кг – повышенной жесткости. Если на ортопедическом матрасе будут спать два человека, то нужно ориентироваться по весу того, кто тяжелее.

3.Размер. Длина и ширина определяются по количеству спящих и росту самого высокого человека. Если кровать уже имеется, то в таком случае рекомендуется выбрать размер, ориентируясь на нее.

Правильно подобранный матрас – залог здоровья и отличного самочувствия.

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