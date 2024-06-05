Отмечаем День города в парке «Арена» вместе с Kamazzом

Медиахолдинг Сибфм Group и мэрия Новосибирска устроят настоящий праздник в честь 131-летия Новосибирска. Такое масштабное мероприятие точно нельзя пропустить.

30 июня с 12:00 до 22:00 в «Арена» парке состоится празднична программа, которая точно не оставит равнодушным никого. Огромное количество активностей и интерактивов для всей семьи. На площадке развернётся настоящий фестиваль искусства, который представит творчество нашего города со всех сторон.

Помимо этого, всех любителей уличных рисунков ждёт крутая зона стрит арта. Тут гости смогут посмотреть за тем, как творят уличные художники.

В рамках праздника будет организован кинопоказ прямо под открытым небом.

На празднике по-настоящему зажгут факиры, которые уже подготовили множество опасных и зрелищных номеров.

На протяжении мероприятия, гостей будут развлекать мимы, эти ребята точно смогут устроить настоящий театральный перформанс.

Новосибирские байкеры тоже не оставят любимый город без подарка. На празднике они устроят байк-шоу и покажут своих «железных коней» в деле.

Командные соревнования станут неотъемлемой частью мероприятия, ведь там можно будет выиграть вкусные и ценные призы.

Маленьких гостей праздника будут ждать игровые зоны, где все желающие смогут показать свое мастерство владения мячиком.

Зона борьбы «сумо» также будет в этом году представлена на празднике. Оценить выступление бойцов в столь нестандартном для нашей страны виде спорта однозначно стоит.

Зоны с творческими мастер-классами также будут распределены по всей по всей площадке праздника.

Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он исполнит свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.

Мы ждем всех на нашем общем празднике 30 июня с 12:00 до 22:00 в парке «Арена».