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общество

Подозреваемого в убийстве женщины без определенного места жительства задержали в Новосибирской области

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В Мошковском районе сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление.

В Новосибирской области задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины без определенного места жительства. Им оказался 39-летний сожитель потерпевшей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает ГУ МВД России по НСО.

4 июня из сторожевого дома неподалёку от автодороги Р-255 «Сибирь» бригада скорой помощи доставила в больницу 46-летнюю женщину с ножевым ранением. Установлено, в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, сожитель потерпевшей нанёс ей один удар ножом в область живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Напомним, двое «киллеров» в Новосибирске обвиняются в покушении на убийство предпринимателя.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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