Предприниматели стали чаще проводить расчеты в нацвалютах

Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем платежей в национальных валютах этих стран вырос в 3,5 раза, количество новых счетов показало аналогичную динамику. Об этом на ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.

«Малый и средний бизнес – наиболее гибкий и динамичный сегмент. Экспортеры и импортеры адаптировались к реалиям рынка и все активнее выстраивают отношения с партнерами из дружественных стран. Только в этом году число таких клиентов выросло у нас почти в четыре раза. Отмечу, что для внешнеэкономической деятельности компаний ключевое значение приобретает стабильность и скорость трансграничных расчетов. Мы будем использовать все ресурсы международного бизнеса группы ВТБ и стратегически развивать возможности этого направления», – прокомментировал Денис Бортников.

Скорость в решении вопросов обслуживания международных контрактов в качестве основного фактора при выборе банка называют более 70% предпринимателей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного банком среди клиентов среднего и малого бизнеса – участников ВЭД. На втором месте по важности для них стоят сервис и персональный подход к обслуживанию. На стоимость продуктов и услуг, а также отсутствие санкционных ограничений обращает внимание половина таких компаний.

Денис Бортников отмечает, что рост расчетов в нацвалютах связан как с развитием торговых отношений российского бизнеса с дружественными странами, так и расширением перечня доступных валют для операций и улучшением клиентского пути участников ВЭД.