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общество

Прокуратура организовала проверку скотомогильника под Новосибирском

Фото очевидцев

Вопросом неприятного запаха в поселке Сосновка занялась прокуратура.

В Новосибирском районе проводится проверка по факту несанкционированного размещения трупов животных на ферме вблизи пос. Сосновка. Об этом сообщает прокуратура области.

Напомним, жители поселка жалуются на трупный запах от ямы с захоронениями животных. Жители обращались во все инстанции, Роспотребнадзор проводил заборы атмосферного воздуха, запрещенных веществ обнаружено не было. В сельсовете затруднились пояснить, на каких основаниях и в каком статусе работает ферма. Ранее на этом месте было опытно-производственное хозяйство.

Ранее Сиб.фм писал, 7 административных дел возбуждено на перевозчика сгоревшего автобуса в Новосибирске, ему предстоит выплатить более 200 тыс. руб.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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