Пьяный пассажир набросился на стюардессу с кулаками на рейсе «Москва – Новосибирск»

Вылет из «Домодедово» был задержан: сибиряк не хотел покидать борт, пришлось привлекать правоохранителей.

Telegram-канал SHOT сообщает о мужчине, который был снят с рейса «Москва – Новосибирск» из-за дебоша. Сибиряк изрядно переусердствовал с количеством спиртного и начал странно себя вести.

«Сначала требовал отвести его в туалет, а потом стал ругаться и требовать пересадки на другое, более удобное место. После вежливого отказа он набросился на стюардессу с кулаками», — говорится в Telegram-канале.

Попытки снять его с рейса закончились вызовом сотрудников в форме. Дебошира сняли, самолет вылетел с задержкой.

Пользователи сети предположили, что мужчина очень боялся полета, поэтому решил немного выпить, чтобы расслабиться, но переусердствовал.

Кто-то отметил, что необходимо перед полетом просить пассажиров дышать в трубочки. Это поможет скорректировать ситуацию на борту, уменьшить число людей, желающих выпить.