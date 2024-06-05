РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году его клиенты получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ», – сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

«Интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объёмы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Команда нашего банка, которая создавала с нуля финансовую систему в Крыму и на протяжении 10 лет обеспечивала качественными и современными продуктами местных жителей и компании, будет продолжать свою работу на благо региона», — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки. При объединении двух команд банк нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.