Сбившего пешеходов водителя задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали водителя «Рено Логан», который сбил пешеходов и скрылся с места.

В одном из районов Новосибирской области задержали 37-летнего водителя, который 4 июня сбил мужчину и женщину на дороге и скрылся с места. Им оказался ранее судимый уроженец Омска. Он доставлен в отдел полиции, освидетельствование наличие алкоголя в крови не показало. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Напомним, 4 июня около 7:15 на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска произошел конфликт между водителями автомобилей «Тойота Виш» и «Рено Логан», который продолжился после парковки на проезжей части.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась женщине. В отношении задержанного составлен ряд административных протоколов.

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