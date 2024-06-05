Стали известны условия бесплатного проезда в новосибирском метро шестого июня

Сибиряки смогут сэкономить на подземном виде транспорте.

6 июня жители Новосибирска могут сэкономить на проезде в новосибирском метро. Для этого необходимо выполнить одно условие — вспомнить стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и рассказать его сотрудникам метрополитена. Многие зададутся вопросом: «В чем же связь между метро и Пушкиным?». Ответ прост: «Это уже традиционная акция метрополитена, посвященная Дню Рождения Александра Сергеевича Пушкина».

Акция будет действовать на восьми станциях Ленинской линии от «Площади Маркса» до «Заельцовской». На Дзержинской линии — возможности прокатиться на халяву не будет.

Акция стартует в 09:30 на станции «Площадь Ленина», завершится в 17:00.

Сегодня стала известна дата открытия фестиваля «Кино на траве» в Новосибирске. Старт — 15 июня.