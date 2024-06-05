Суд Новосибирска продлил арест экс-борцу с коррупцией

В Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе новосибирского Управления по борьбе с коррупцией МВД.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Новосибирской области, Дзержинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД НСО Владимиру Вялкову.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции.

Вялков был уволен из правоохранительных органов в 2023 году из-за утраты доверия.

12 апреля 2024 года его арестовали на два месяца. Теперь он пробудет под стражей до 9 сентября.

Напомним, что самосвал и автобус столкнулись в Новосибирской области.