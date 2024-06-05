Турчака может сменить Владимир Якушев на пост секретаря генсовета «Единой России»

На пост секретаря генсовета «Единой России» может прийти Владимир Якушев.

На фоне последних изменений в российской политической сфере, Андрей Турчак, известный своей долгосрочной деятельностью в качестве секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" и заместителя председателя Совета Федерации, может покинуть свои текущие посты.

Ожидается, что на его место будет назначен полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он сменит Андрея Турчака, которому ранее президент РФ Владимир Путин предложит возглавить Республику Алтай. Об этом стало известно источникам “Ведомостей”.

Ранее Сиб.фм писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генерального совета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.