В 2024 году на каждую вторую ипотеку придется один автокредит

На фоне восстановление авторынка, развития субсидированных программ производителей, господдержки и смещения спроса физлиц с необеспеченных на залоговые продукты в 2024 году автокредитование обновит рекорд.

Выдачи на рынке могут достичь 2,4 трлн рублей и на 60% превысить результат 2023 года. Таким образом, на автокредитование впервые придется до половины объема продаж ипотеки. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2024 озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Преодолев последствия пандемии ковида, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в 2024 году стало самой динамичной отраслью розничного рынка. По оценке экспертов, по итогам пяти месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными продажи автокредитов в целом по России составили более 960 млрд рублей, что вдвое превышает прошлогодние результаты.

Повышенные темпы роста сегменту обеспечивает постепенное восстановление авторынка за счет увеличения производства отечественных машин, развития господдержки, поступления в страну значительного числа новых брендов из КНР и запуска специальных условий покупки их в кредит. Так, в январе-мае выдачи кредитов на китайские автомобили на первичном рынке выросли по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, а их доля в продажах достигла почти 50% (+20 пп за год).

По прогнозам ВТБ, повышенный спрос заемщиков сохранится до конца второго квартала. В результате по итогам апреля-июня продажи автокредитов в России могут примерно на 20% превысить показатель за первые три месяца.

«В этом году розничный рынок развивается в условиях высокой ключевой ставки и «охлаждающих» мер ЦБ РФ, что ожидаемо снизило доступность заемных средств для россиян. В первую очередь – ипотеки и кредитов наличными, что повлияло на объемы их выдач к 2023 году. В то же время автокредитование на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса стало локомотивом розницы. Мы не исключаем, что во втором полугодии сегмент может «охладиться», в том числе из-за ужесточения политики регулятора. Но за счет опережающего роста итоговые продажи на рынке в этом году могут достичь максимальных 2,4 трлн рублей. Таким образом, впервые на автокредитование придется до половины объема выдач ипотеки, которая ранее росла рекордными темпами», — прокомментировал Георгий Горшков.