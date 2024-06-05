В Новосибирск из Барнаула в 2025 году запустят скоростной поезд «Восток»

В 2025 году между Новосибирском и Барнаулом будет запущен поезд, аналогичный «Ласточке».

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов на пресс-конференции сообщил, что в 2025 году из Барнаула в Новосибирск начнет курсировать скоростной поезд «Восток», аналогичный «Ласточке».

Власти намерены запустить три поезда, которые будут курсировать в Новосибирскую область без пересадок. Сейчас электрички доезжают только до станции «Черепаново», а дальше нужно делать пересадку.

В составе каждого поезда будет шесть вагонов. Точная стоимость проезда пока не сообщается.

Напомним, что в Новосибирской области на возведение социальных объектов выделят 53 млрд рублей.