В Новосибирске чиновница посоветовала матери ребенка-инвалида обратиться в суд из-за участка

В Новосибирске чиновница порекомендовала матери ребенка с ДЦП обратиться в суд из-за садового участка.

Жительница Новосибирской области Наталья Титаренко воспитывает ребенка с ДЦП одна. В 2013 году Наталья встала в очередь за садовым участком, чтобы ребенку было где проводить время на свежем воздухе. Очередь движется медленно, в среднем по одному человеку в год. Наталья сейчас 223-я в списке ожидающих. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

Все попытки обратиться за помощью не привели к результату. Год назад сотрудница администрации Новосибирского района посоветовала Наталье обратиться в суд. На первом заседании она потерпела поражение, но решение суда собирается обжаловать.

По информации адвоката, судья неверно трактовал законы, власти не смогли доказать отсутствие участков для тех, кто стоит в очереди.

Напомним, что в Новосибирской области почти неделю ищут 48-летнего мужчину с черной сумкой.