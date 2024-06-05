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курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
05.06.2024 19:13
проиcшествия

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая авария

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая автомобильная авария.

В Новосибирске около 8 утра 5 июня на Гусинобродском шоссе произошло тройное ДТП.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель на Nissan Sunny выехал на перекресток с улицей Доватора на запрещающий сигнал светофора. После этого в машину врезался внедорожник Toyota Land Cruiser, а затем в него влетела Toyota Corolla.

О пострадавших неизвестно.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска два автомобиля врезались в пассажирский автобус.

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Нина Раневская
Журналист

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