В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая авария

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая автомобильная авария.

В Новосибирске около 8 утра 5 июня на Гусинобродском шоссе произошло тройное ДТП.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», водитель на Nissan Sunny выехал на перекресток с улицей Доватора на запрещающий сигнал светофора. После этого в машину врезался внедорожник Toyota Land Cruiser, а затем в него влетела Toyota Corolla.

О пострадавших неизвестно.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска два автомобиля врезались в пассажирский автобус.