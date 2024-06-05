В Новосибирске подростки активно ищут работу на лето

Юные жители Новосибирска стремятся к финансовой независимости.

Соискатели в возрасте от 14 до 18 лет в Новосибирской области создали 1,6 тысячи резюме, это 3% от общего числа активных резюме в регионе. Из них 60% не имеют опыта работы и ищут её впервые. Об этом сообщают эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Среди созданных резюме, 64% принадлежат девушкам.

Всего 76% подростков готовы выйти на работу на полный день. 32% ищут работу с гибким графиком, а ещё 23% — со сменным. Удалённая работа интересует 18% подростков, а 1% готовы отправиться на вахту.

Почти треть молодых соискателей (30%) называют свои резюме «начинающий специалист» — это означает готовность рассматривать различные предложения о работе. Чаще всего молодых кандидатов интересует трудоустройство на позиции официантов (17%), администраторов (9%), а также продавцов-консультантов и менеджеров по продажам (по 8%).

В плане зарплатных ожиданий местные соискатели в возрасте от 14 до 17 лет рассчитывают, в среднем на доход в 25 тысяч рублей. У соискателей с 18 до 24 лет ожидания поднимаются почти вдвое — до 48 тысяч рублей.

Основная мотивация соискателей к раннему трудоустройству — это финансовая независимость, возможность накопить деньги на что-то определённое, необходимость содержать себя, а также помощь родителям.

Опрос работодателей показал, только 41% из них готовы принять на работу подростков от 14 до 18 лет, а 39% не готовы этого делать, ещё 20% не смогли дать ответ. В качестве главных причин они назвали отсутствие выгоды в таком трудоустройстве (46%) и отсутствие методологии работы с подростками (44%).

Напомним, бесплатно проехать в метро 6 июня смогут жители Новосибирска, которые знают стихи Пушкина.