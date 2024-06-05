В Новосибирске показали лица арестованных чиновников и депутатов

В 2024 году в Новосибирске возбудили уголовные дела в отношении представителей власти. Большая часть из них связана с коррупцией и злоупотреблением полномочиями.

20 марта задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. У Архипова также арестовали имущество на 14 миллионов рублей. В данный момент он находится под стражей до 20 августа 2024 года.

По данным источника Сиб.фм, 28 марта был задержан экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов. Он подозревается в обналичивании денег через манежи, а также в создании платных групп. Его поместили в следственный изолятор до 23 мая. Позже стало известно, что экс-гендиректор проведет в СИЗО три месяца и 25 суток. 25 мая Перлов был отправлен в межобластную больницу для пациентов с активной формой туберкулеза.

Константина Васильева, экс-главу департамента транспорта мэрии города, суд заключил под стражу на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при согласовании проекта дороги к жилмассиву.

При этом адвокат Васильева заявил, что будет обжаловать решение судьи.

Дронова задержали 16 апреля. Его подозревают в мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения 50 миллионов рублей из бюджета города.

На следующий день после задержания Романа Дронова в Новосибирске арестовали второго чиновника в рамках дела о мошенничестве со светофорами – Дмитрия Мальцева.

17 апреля суд отправил под домашний арест до 16 июня 2024 года экс-директора госбюджетного учреждения области Дмитрия Мальцева. Его и экс-начальника МКУ «Горсвет» Константина Анакина задержали днем ранее.

15 мая была задержана заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Богомазова задержана в связи с незаконным заключением муниципальных контрактов.

Ее обвиняют в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

30 мая задержали депутата горсовета Игоря Украинцева в собственной квартире. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, депутат получил 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ. Однако его ближайшие соратники и коллеги считают, что на него донесли.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 29 июля.

31 мая 2024 года сотрудники ФСБ задержали главу Краснозерского района Оксану Семёнову. Она обвиняется в превышении должностных полномочий в решении вопросов, связанных с муниципальной землей.

В данный момент она находится под арестом до 29 июля.

3 июня в Новосибирске задержали генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. В его квартире прошли обыски.

4 июня Заельцовский районный суд заключил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.

Также 3 июня прошло задержание еще одного чиновника Новосибирска. По данным пресс-службы следственного комитета РФ по Новосибирской области, в отношении начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбуждено два уголовных дела.

Подробнее о задержаниях в Новосибирске можно прочитать в материале Сиб.фм.

Напомним, издание ведёт рубрику «Громкие задержания и аресты».