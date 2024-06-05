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05.06.2024 21:29
общество

В Новосибирске суд взыскал 5,3 миллиарда рублей с экс-владельца «Углетранс»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Суд взыскал 5,3 миллиарда рублей с бывшего владельца компании «Углетранс» из Новосибирска.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с Андрея Филиппова, который ранее занимал должность руководителя компании «Углетранс», убытки в размере 5,3 миллиарда рублей.

Известно, что иск был подан кредитором. Арбитражный суд принял это решение в ходе рассмотрения дела о банкротстве.

Компания «Углетранс», которая занималась автомобильным грузовым транспортом и услугами перевозок, была признана банкротом в декабре 2021 года.

Напомним, что в Новосибирске 10 чиновников и министров стали фигурантами уголовных дел.

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Нина Раневская
Журналист

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