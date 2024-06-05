В Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление, температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Синоптики обещают теплую и дождливую погоду в Новосибирске на ближайшие три дня. Дневная температура может достигать +24 градусов.

Так, в четверг, 6 июня, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет колебаться от +11 — +13 градусов, днем — до +21 — +23 градусов.

В пятницу, 7 июня, ожидаются также кратковременные дожди и местами грозы. Ночью температура воздуха составит +14 — +16 градусов, а днем поднимется до +22 — +24 градусов.

В субботу, 8 июня, днем местами ожидается сильный дождь и даже град во время грозы. Ночью температура воздуха составит +15 — +17 градусов, а днем прогнозируется +21 — +23 градуса.

Напомним, что верблюд прогулялся по вспаханным полям под Новосибирском.