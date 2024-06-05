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вчера 23:57
общество

В Новосибирске в проект планировки города внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

В Новосибирске в проект планировки города включили станцию метро «Северная» и Ельцовскую трассу.

На сайте мэрии Новосибирска появился документ, текст которого гласит, что в проект планировки города внесли Ельцовскую трассу и станцию метро «Северная».

Сообщается, что проект планировки территории, ограниченной рекой 2-й Ельцовкой, предусматривает также продление Ленинской линии метро.

В документе говорится, что к 2030 году население этой территории вырастет с 20,6 тысячи человек до 34,9 тысячи. Вместо частных домов появятся многоквартирные жилые дома. Также планируется строительство магистральной улицы в долине реки.

Напомним, что в Новосибирск из Барнаула в 2025 году запустят скоростной поезд «Восток».

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Нина Раневская
Журналист

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