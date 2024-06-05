В Новосибирске впервые за 23 года ведётся капитальный ремонт Димитровского моста

Ремонт Димитровского моста идет с опережением графика – сооружение впервые капитально ремонтируют с 2001 года. Ход работ на выездном совещании проконтролировал мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Димитровский мост был введён в эксплуатацию 45 лет назад. Первый и последний капитальный ремонт сооружения проводился в 2001 году. С тех пор покрытие моста сильно износилось, поддерживающий ремонт не давал долгосрочных результатов. Здесь требовалось не просто асфальтирование, а полное переустройство дорожного основания. В марте муниципальное предприятие «Гормост» заключило контракт на капитальный ремонт объекта, подрядчик приступил к работам. Проект рассчитан на два года. В этом году ремонтируется проезжая часть в направлении с левого берега на правый, – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – Завершить работы на проезжей части нужно в срок и в хорошем качестве, чтобы минимизировать неудобства для горожан».

На сегодня подрядная организация выполняет демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бетонного защитного слоя плиты проезжей части и гидроизоляции. Для проведения работ отгорожена одна полоса движения по направлению с левого берега на правый. Движение транспорта здесь организовано по трём полосам в каждую сторону, полосы при этом сузили.

По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, в течение этого года планируется полностью заменить конструкцию дорожной одежды (в том числе выравнивающий слой из бетона и гидроизоляцию) по направлению на правый берег (9500 кв. метров).

«Мы начали ремонт моста с проезжей части в сторону правого берега, поскольку ее техническое состояние вызывало больше всего критики. Кроме того, мы постоянно наблюдаем заторы в сторону левого берега из-за строительства четвёртого моста. Ремонт проезжей части в этом же направлении усугубил бы ситуацию, – пояснил Иосиф Кодалаев. – Сегодня все работы идут в графике, даже с некоторым опережением».