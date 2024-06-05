В Новосибирской области многодетные родители получили знаки отличия

В Новосибирской области многодетные родители были награждены почетными знаками отличия.

В правительстве Новосибирской области состоялась церемония награждения многодетных родителей знаками отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава». Награды вручил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Так, по его словам, в Новосибирской области стабильно растет число многодетных семей. Сейчас в регионе проживают 47 тысяч таких семей, в которых воспитываются около 160 тысяч детей.

16 матерей и один отец были награждены почетным знаком отличия. Среди них — Михаил Блынский из Искитимского района, который воспитывает четверых детей. Всего с 2008 года этого знака были удостоены 1323 многодетные матери.

С 2013 года 19 отцов, воспитывающих детей в неполных семьях, были награждены знаком «Отцовская слава».

Напомним, что ХК «Сибирь» заключил контракт на два года с нападающим Константином Сусловым.