В Новосибирской области на возведение социальных объектов выделят 53 млрд рублей

В Новосибирской области на строительство социальных объектов будет выделено 53 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе на возведение новых социальных объектов в течение трех лет заложили более 53 миллиардов рублей. Больше всего средств направят на строительство образовательных учреждений в те места, где остро стоит проблема нехватки мест в школах.

«Одновременно в работе Минстроя на сегодняшний день находится 179 объектов, это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников. На эти цели в бюджете заложено более 53 млрд рублей, из которых порядка 30 млрд предстоит освоить в 2024 году», — рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Сейчас в работе находится 22 образовательных учреждения. В 2024 году планируется открыть из них шесть новых школ.

Больше всего объектов строится в сфере медицины — 110 учреждений. Из них 38 планируется завершить в этом году.

Также планируется построить 11 новых объектов культуры — домов культуры, музеев и детских школ искусств. Это должно произойти в течение трех лет. Еще 10 спортивных объектов должны ввести в эксплуатацию в 2024–2026 годах.

Кроме того, в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 36 домов, предназначенных для детей-сирот и служебного жилья.

Напомним, что в Новосибирске застройщик ГЧП-поликлиник ответил на выявленные нарушения Госстройнадзора.