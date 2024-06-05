В Октябрьском районе Новосибирска два автомобиля врезались в пассажирский автобус

В Новосибирске 5 июня произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух авто.

По данным ГИБДД, ДТП произошло около 12:00 у зданий на Большевистской, 45 в Новосибирске. 63-летний водитель «Лады-Калины» двигался со стороны улицы Фабричной и при развороте врезался в автобус «НЕФАЗ». В салоне общественного транспорта находилось 20 пассажиров.

После того как автобус остановился, в его задний бампер врезался автомобиль «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился 22-летний водитель.

В результате аварии пострадал 17-летний пассажир автобуса. Его доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 7 административных дел возбуждено на перевозчика сгоревшего автобуса в Новосибирске.