В Центральном парке в Новосибирске поставят новые опоры для светового потолка

Новые опоры для светового потолка поставят в Новосибирске.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на администрацию Центрального парка, сейчас рабочие начали рыть глубокие ямы для новых опор светового потолка, также газоны вдоль главной аллеи огородили сигнальными лентами.

Ранее в этой части были расположены гирлянды, которые формировали световой потолок над аллеей парка, но такие конструкции занимали много места, поэтому их заменят на новые опоры до июня этого года.

Напомним, что на ремонт тротуаров в Новосибирске направят 100 млн руб