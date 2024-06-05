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проиcшествия

Водитель ГАЗели сбил подростка на велосипеде в Новосибирске

Госавтоинспекция Новосибирска

ДТС с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Октябрьском районе.

В Новосибирске мужчина за рулём ГАЗели сбил подростка на велосипеде. В результате ДТП 12-летнему мальчику понадобилась помощь медиков, он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло на Кирова, 225. В момент аварии подросток ехал по тротуару. Обстоятельства происшествия и характер травм у мальчика уточняются.

Напомним, утром 5 июня водитель BMW сбил двух пешеходов в районе улицы Станционной в Новосибирске.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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