Водитель ГАЗели сбил подростка на велосипеде в Новосибирске

ДТС с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Октябрьском районе.

В Новосибирске мужчина за рулём ГАЗели сбил подростка на велосипеде. В результате ДТП 12-летнему мальчику понадобилась помощь медиков, он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло на Кирова, 225. В момент аварии подросток ехал по тротуару. Обстоятельства происшествия и характер травм у мальчика уточняются.

Напомним, утром 5 июня водитель BMW сбил двух пешеходов в районе улицы Станционной в Новосибирске.