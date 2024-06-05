Вторую волну половодья ожидают в Новосибирской области

В регионе предупредили о второй волне половодья.

На сайте РусГидро появилась информация о том, что в Новосибирской области в первой декаде июня ожидается вторая волна половодья.

Уточняется, что сейчас вода набирается со скоростью семь сантиметров в сутки.

“Рост притока вызван повышением уровня воды в горных реках Бии и Катуни после дождей. В настоящее время таяние снега в горных областях практически закончилось”, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в некоторых районах Новосибирской области введен режим ЧС