10-километровая пробка поразила участок от Евсино до Искитима в Новосибирской области

Автомобилисты стоят в пробке от Евсино до Искитима.

Жители Новосибирска и Новосибирской области жалуются на 10-километровую пробку, которая образовалась от Евсино до Искитима. Гневными фото и видео делятся в паблике АСТ-54, подчеркивая, что причина затора — дорожные работы.

Отмечаются, что не все придерживаются правил дорожного движения, стараются ехать по обочине.

«Конечно же, как и любой затор, не обходится без объездунов», — говорят подписчики паблики.

Многие поспешили обсудить пробку в комментариях. Кто-то задался вопросом: «Почему в это время все внезапно поехали в Искитим?».

«Когда уже там сделают по две полосы в обе стороны? Такой поток машин, вечно все бьются.. Да и пробки такой не было бы», — заметил один из подписчиков.

Ранее стало известно, что под Новосибирском бродячие псы искусали пенсионера. Мэрию города Обь обещали выплатить мужчине компенсацию за лечение.