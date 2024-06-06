179 новых социальных объектов появится в Новосибирской области в ближайшие три года

«Одновременно в работе минстроя на сегодняшний день находится 179 объектов – это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников. Объем стройки огромный, как и финансирования. На эти цели в бюджете заложено более 53 млрд рублей, из которых порядка 30 млрд предстоит освоить в 2024 году», – отметил Алексей Колмаков.

Министр назвал самым капиталоемким блоком строительной программы – возведение образовательных учреждений. В данный период одновременно находится в работе – от проектирования до строительства – 22 объекта, из которых в 2024 году планируется ввести шесть школ. В новых школах смогут получать образование более 3,5 тысяч учеников. Кроме того, в конце прошлой недели подведомственным минстрою учреждением – АО «АРЖС НСО» – объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется проектированием и строительством еще одной школы, рассчитанной на 1100 мест. Она расположена на территории микрорайона Клюквенный, где Правительством региона реализуется крупнейший проект КРТ.

Строительство медицинских учреждений стало самым масштабным блоком строительной программы по количеству объектов на ближайшую трехлетку. Проектируется и строится 110 объектов медицины, из которых 38 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Еще один важный вектор работы – строительство жилых домов по двум программам: для детей-сирот и под служебное жилье. В планах 2024 года построить и ввести в эксплуатацию 36 домов, в которых 237 квартир предназначены для детей-сирот, еще 168 будут переданы представителям бюджетной сферы под служебное жилье. Помимо этого, в предстоящие три года планируется построить 11 объектов культуры – домов культуры, музеев, детских школ искусств, а также 10 объектов спорта, ввод которых запланирован в 2024-2026 годах.