51-летний рыбак едва не утонул в Оби в Новосибирске

Мужчина держался за куст, его лодку спустило.

Новосибирские спасатели поделились сводкой новостей за минувшие сутки. Среди выездов был один, связанный с инцидентом на воде. В пресс-службе МАСС 54 пояснили, что в 16 часов 23 минут диспетчеру сообщили, что в СНТ «Огонёк» тонет рыбак. У мужчины спустило лодку, он держится за один куст.



Сотрудники МАСС экстренно выехали на место, чтобы спасти сибиряка. Оказалось, что помощь ему уже оказали очевидцы. Известно, что мужчина 1973 года рождения, в медицинской помощи необходимости не было, отказался.

Ранее стало известно, что момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео.