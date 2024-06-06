Банки сообщают о росте числа переводов частных клиентов за рубеж

За январь-май 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили более 530 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран – в 1,5 раза больше, чем за весь 2023 год. Объем операций превысил 17 млрд рублей. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

К сопоставимому периоду прошлого года число трансграничных переводов возросло в восемь раз, их объем увеличился на 12%. Количество таких транзакций кратно выше и показателей 2022 года. Однако объем операций пока не достиг уровня, когда спрос был аномальным.

В 2024 году изменился список стран-лидеров по трансграничным переводам розничных клиентов банка. Наибольшую долю в количественном выражении заняли переводы в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, по объему – Китай, Таджикистан и Беларусь.

Средний чек транзакции за последние два года снизился кратно и сейчас составляет 35,4 тысячи рублей. При этом по номеру телефона клиенты банка переводят за рубеж в среднем 12,3 тысячи рублей – это наиболее популярный тип операций для повседневных операций.

«Мы видим растущую потребность розничных клиентов в регулярных международных переводах, что отражается на динамике спроса на эти операции. В этом году транзакции в национальных валютах установили новый рекорд – их количество уже превышает показатель за весь прошлый год и продолжает активно расти», – прокомментировал Георгий Горшков.