Бастрыкин взялся за дело с бесследным исчезновением 28-летней Ирины Сафоновой из Новосибирска

Сибирячка пропала 15 лет назад: ее подвез на машине до дома знакомый, с тех пор девушку никто не видел.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с исчезновением сибирячки. Запутанная история произошла осенью 2009 года в Академгородке. До девятиэтажки, расположенной по адресу: Демакова, 1 сибирячку по имени Ирина Сафонова довез знакомый. Время было позднее, возвращались из кинотеатра. Девушка вбежала в подъезд, но до квартиры так и не появилась.

Известно, что сибирячка пропала только на утро. Близкие забили тревогу, к поиску подключились полицейские, волонтеры. Но никаких следов и зацепок. Сообщается, что девушка работала психологом в муниципальном центре, есть сын. На момент исчезновения ребенку было десять лет.

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