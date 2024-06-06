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общество

Бастрыкин взялся за дело с бесследным исчезновением 28-летней Ирины Сафоновой из Новосибирска

Фото: pixabay.com

Сибирячка пропала 15 лет назад: ее подвез на машине до дома знакомый, с тех пор девушку никто не видел.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с исчезновением сибирячки. Запутанная история произошла осенью 2009 года в Академгородке. До девятиэтажки, расположенной по адресу: Демакова, 1 сибирячку по имени Ирина Сафонова довез знакомый. Время было позднее, возвращались из кинотеатра. Девушка вбежала в подъезд, но до квартиры так и не появилась.

Известно, что сибирячка пропала только на утро. Близкие забили тревогу, к поиску подключились полицейские, волонтеры. Но никаких следов и зацепок. Сообщается, что девушка работала психологом в муниципальном центре, есть сын. На момент исчезновения ребенку было десять лет.

Ранее стало известно, что под Новосибирском бродячие псы искусали пенсионера. Мэрию города Обь обещали выплатить мужчине компенсацию за лечение.

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Дарья Лапина
Журналист

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