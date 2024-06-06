Эдуард Таран стал лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион»

Торжественная церемония награждения прошла в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран стал победителем в номинации «Служение спорту».

Организаторы премии – платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Лидеров бизнеса за поддержку отрасли награждали легенды спорта.

Кубок с именной гравировкой Эдуарду Тарану – за многолетнее личное участие в развитии спорта – вручили двукратный олимпийский чемпион по боксу, руководитель движения «Здоровое общество» Олег Саитов и боксёр-профессионал, экс-чемпион мира Денис Лебедев.

Эдуард Таран является президентом Новосибирской областной федерации футбола, входит в Попечительский совет Федерации шахмат России. На протяжении многих лет, объединяя усилия заинтересованных сторон, промышленник и общественный деятель реализует федеральные и региональные проекты, направленные на развитие профессионального и массового спорта, профильной инфраструктуры, а также помощь спортсменам – как адресную, так и системную. Приоритетное внимание на предприятиях РАТМ Холдинга уделяют детскому спорту, в том числе, обеспечивают возможности для проведения масштабных соревнований.

– Бизнес и спорт объединяет ежедневный серьезный труд, – подчеркнул Эдуард Таран. – Спортивный азарт, стремление к успеху, готовность к регулярной тяжелой работе – то, что присуще и спортсмену, и бизнесмену. Чтобы достичь результата, помимо финансовых возможностей, нужна личная вовлеченность предпринимателя. Она выражается в стремлении самому заниматься спортом, заинтересовать им команду, своих детей. Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – это вклад в будущее нашей страны.

«Персональными» стали лишь две из восьми номинаций: кроме Эдуарда Тарана признание получил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев – за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса. В остальных были отмечены компании – АО «АвтоВАЗ», госкорпорация «РОСАТОМ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Группа Компаний Стилобат», телеканал «Матч ТВ».

В церемонии награждения приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, первый вице‑президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и ХК СКА Роман Ротенберг, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.