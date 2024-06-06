Легионер за 70 млн рублей и злобные снеговики: о чём рассказал новый гендиректор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов в эксклюзивном интервью

Итоги первого месяца работы, разделение зон ответственности с коллегами, зарплаты игроков и найм легионеров из-за границы – об этом рассказал генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов в эксклюзивном интервью медиахолдингу СибФМ Group.

Назначение на должность

– Лев Игоревич, не так давно вы возглавили клуб «Сибирь», но иногда в качестве первого лица команды называют генерального менеджера, у которого есть свой набор задач и полномочий. В чем разница между ним и гендиректором – и кто за что отвечает?

– На самом деле должность генерального менеджера в клубе появилась не вчера и возникла с нуля. Некоторое время назад в «Сибири» в штатном расписании была должность спортивного директора. Виктор Андреевич Меркулов – сейчас значится нашим генеральным менеджером. Потому что мы окинули широким взглядом его работу, все обдумали и решили, что поскольку в его зону ответственности уже входят не только спортивные результаты основной и молодежной команд, то почему бы не признать это официально? В итоге на Попечительском совете клуба, где решались вопросы о новом руководстве после ухода Кирилла Валерьевича Фастовского, было принято решение создать сразу две руководящие должности на самом верху. Сейчас Виктор Андреевич отвечает за все контракты с игроками, тренерами и, по сути, в его ведение входит построение всей клубной вертикали, от школ до основной команды. Поэтому и бюджет клуба сформирован так, что этих бюджетов, по сути, два. Один общий, а другой тот, что выделен отдельно под спортивную составляющую для бывшего спортивного директора.

– Как вы сами относитесь к такому разделению власти?

– Положительно. Очень трудно на самом деле одному человеку вести всю работу клуба. Потому что «Сибирь» – это не только хоккей, сами понимаете.

– Какими были ваши первые шаги после вступления в должность и что вы планируете делать дальше?

– Планы, естественно, такие же, как и всегда – улучшать спортивные результаты команды, работу клуба. А первые шаги – в моем случае, как и во многих организациях, где меняется руководство, началось со знакомства с коллективом. Хотя, конечно, я многих из них давно знаю лично, но это было уже другое знакомство. Я не просто узнавал людей, я хотел увидеть, кто за что отвечает, кто чем занимается. И за прошедший месяц я практически со всеми перезнакомился заново, переговорил, многое изучил. Теперь буду анализировать и применить свои видения на практике.

– Стоит ли ожидать кадровых перестановок в клубе?

– Естественно, когда где бы то ни было меняется руководитель, он вполне может начать менять людей. Но у меня целей «изменений ради изменений» нет. Напротив, я стараюсь сделать так, чтобы переходный период прошел максимально бесшовно и безболезненно как для клуба, для коллектива, так и для всех, кому мы небезразличны.

– На Попечительском совете была поставлена задача разработать стратегию развития клуба. Можете ли вы рассказать, как все это будет происходить и что будет включаться в эту задачу?

– Да, была такая задача и Попечительский совет хочет увидеть наши идеи и видения на протяжении ближайших трех лет. В стратегию включено много направлений, где одно из важных мест занимает спортивная составляющая, которая выражается в том числе в вертикали от школ до главной команды. И одна из главных целей – появление команды в высшей хоккейной лиге, чего попечительский совет хочет увидеть через сезон. Есть и другие направления: коммерция, работа с болельщиками, маркетинг и многое другое. Сейчас мы переносим наши мысли на бумагу и готовимся предоставить ее попечительскому совету перед началом сезона. Там на самом деле еще много всего.

Про деньги

– Вы можете уже привести примеры задач, которые будут поставлены перед командой в новом сезоне – с учетом повышения бюджета клуба?

– Я бы не назвал это повышением, этому больше подошло бы слово «индексация». Для клуба увеличение бюджета – это не поправка на инфляцию, это поиск новых инвесторов, договоры с новыми партнерами и спонсорами. Но средства, которые мы получаем из бюджета области и наших якорных партнеров – они в этом году пришли примерно в тех же объемах, что и раньше. Что касается доходов, которые клуб получает от продажи билетов, рекламы, клубного мерча – они носят сезонный характер и очень сильно зависят от текущей работы клуба. Тем не менее, именно на эту сторону мы можем влиять сильнее всего. Поэтому планируем наращивать ее и развивать.

– Если говорить про «сибирский» мерч: кепки, майки, кружки и прочее – насколько он хорошо продается? Стоит ли ждать расширения товарной линейки?

– Здесь по итогам первого месяца моей работы оценка, к сожалению, отрицательная. И тому есть ряд объективных причин. Во-первых, мы переехали на новую арену, где пока у нас нет полноценного хоккейного магазина. К началу сезона мы очень надеемся это исправить – прямо сейчас под этот магазин ремонтируется помещение при входе в «Арену», напротив парка, где также любят собираться болельщики. В этот магазин будет доступ как из ЛДС, так и из парка. Во-вторых, нам не хватает других фирменных магазинов в ключевых точках города – в первую очередь, в туристических местах. И этот недостаток мы тоже исправляем, коммерческая дирекция уже сейчас ведет переговоры об открытии магазинов. Задача – увеличить доход от продаж мерча минимум втрое. Что касается ассортимента – да, расширять обязательно будем. Но тут стоит учесть, что это не массовый товар, каждое изделие имеет свою специфику, оно не «абстрактно-сибирское», каждая кепка или майка привязана к определенной дате или событию. Выпустили мы, например, какое-то изделие к юбилею – и тираж должен уйти в заранее запланированные сроки. Игровой сезон мы делим буквально по дням, выделяем специфику каждой игры – и выпускаем соответствующий мерч.

– А что вы скажете по поводу цен на билеты? Будут ли они дешеветь или дорожать?

– По поводу роста цен – их не будет. Мы активно обсуждали ценообразование и решили не повышать. Но и удешевления не обещаю. Будем стараться привлекать болельщиков на трибуны другими пряниками, кроме цен.

– Вы упомянули о разделении бюджета клуба по направлениям расходов. А если разделить его по источникам доходов? Какую долю в нем составляют бюджетные деньги, какую часть принесли спонсоры, а сколько клуб заработал сам на билетах, мерче?

– Если говорить о процентном соотношении, больше половины денег в «Сибирь» приходит из областного бюджета. Оставшаяся часть делится примерно поровну между взносами от партнеров и собственными доходами клуба от коммерческой деятельности. Естественно, одной из приоритетных наших задач, поставленных попечительским советом, остается сделать так, чтобы клуб приносил как можно больше доходов извне. Это нормально в нашей работе, нельзя садиться на бюджет государства и надеяться только на него.

– То есть вы стремитесь увеличить долю денег, которые приносит ваша работа – а можете ли вы как-то нарастить число крупных спонсоров? Видите ли вы потенциальных партнеров среди крупного бизнеса Новосибирска и области?

– Сейчас мы обсуждаем и это. Проводим разбор полетов о том, почему в свое время ушли «Сибантрацит», «Толмачево» – и может ли их кто-то заменить. У Новосибирска, в отличие от многих других городов, нет какого-то градообразующего предприятия, которому принадлежит все и которое может почти все. Однако крупные компании есть. Например, НовЭЗ, НЗХК, за которыми стоит ТВЭЛ, а за ним, в свою очередь, Росатом. И мы налаживаем с ними диалог. Только для этого недостаточно просто прийти и сказать: «Дайте денег». Мы должны чем-то заинтересовать их! Мы в этом направлении работаем, но пока таких значительных встреч не происходило. Составляем список тех, кто раньше работал с клубом – и пытаемся понять причины разрыва отношений.

Про команду

До начала сезона остается еще несколько месяцев, и болельщики «Сибири» интересуются, можно ли ожидать ротации команды, будут ли трансферы? И придут ли новые легионеры из Европы или Америки?

– Селекция ведется всегда – она в принципе не останавливается, как и ротация игроков. И не только в межсезонье. Мы должны быть готовы ко всему. Допустим, кто-то получает травму и ему срочно нужна замена. Или получается так, что подписание контракта срывается в последний момент. Например, игрок предъявляет требования, которые нам не подходят – или тренерский штаб приходит к выводу: нет, такой нам не нужен. Про легионеров скажу, все может быть.

– Сколько, по вашему мнению, легионеров должно быть в команде?

– В идеале, как нам кажется, пять. У нас их на сегодняшний день трое. Сейчас мы продолжаем точечную работу по поиску игроков для усиления. Это может быть и кто-то из легионеров. Все зависит от каждого человека – от того, чего хочет добиться он сам, чем поможет команде. Если резюмировать результаты работы в этом направлении, новых легионеров и масштабных ротаций в «Сибири» не планируется – по крайней мере, до начала сезона.

– Какие надежды возлагаете на возращение в команду Дмитрия Овчинникова?

– Переговоры с Дмитрием о возвращении в «Сибирь» прошли довольно легко, наше предложение он воспринял очень положительно, да и мы сами были рады снова видеть нашего воспитанника, который попробовал себя в Северной Америке, но закрепиться там, к сожалению, не смог, по разным причинам. По функционалу он занимает позицию центрального нападающего, но умеет играть так же хорошо с краю. Пока планируется на роль третьего центра, но все еще может поменяться. Я не хочу обидеть главного тренера, указывая ему, кого брать и куда кого ставить, однако решение было коллегиальным: если хочет снова играть с нами, пусть играет. И мы возлагаем на него большие надежды. Дмитрий отличный игрок – быстрый, техничный, забивной. Парень вырос, возмужал – надеемся для нас его возвращение станет однозначно плюсом.

– Как вы присматриваете для «Сибири» перспективных игроков за рубежом? Какие особенности рекрутинга на глобальном рынке, отличающие их от российского, вы бы выделили?

– Прежде всего, конечно, другой менталитет, другой подход и отношение к профессии. Привычки, стиль игры, круг общения – очень многое отличается от наших. Будут ли у нас еще иностранцы в ближайшие годы? Однозначного ответа я дать пока не могу! Можно, например, просмотреть чемпионаты Швеции, Финляндии и т.д. – и присмотреть там недорогого и при этом качественного игрока-иностранца. Он будет дешевле, чем ветеран НХЛ, но при этом сможет дополнять тех иностранцев, кто уже в команде.

– Насколько иностранцы сегодня заинтересованы в том, чтобы ехать в Россию?

– Очень сложный момент сегодня. Это риск для обеих сторон – для нас особенно рискованно подписывать тех иностранцев, кто еще не был в России. Приехал-уехал – это еще полдела, нужно ведь еще проживание организовать. А у многих вдобавок есть и семьи, и дети... Нужно еще вопрос со школой как-то решить, с устройством жизни супруги. Кто-то сегодня просто боится в Россию ехать. Плюс контракты в «Сибири» заключаются в рублях, которые проблемно вывезти на родину – такие суммы просто так в чемодане не увезешь. Но все равно находятся желающие. Не просто же так КХЛ считается второй лигой мира и продолжает развиваться и в плане организации, и в плане сопровождения. Вот почему те, кто по разным причинам не попадает в НХЛ, как правило, не отказывается попробовать себя в Континентальной Хоккейной Лиге. В хорошей, интересной лиге, где есть куда расти и что доказывать.

– Они действительно перевозят семьи в Россию?

– Да, и живут здесь.

– А что бы вы сказали о тренерском штабе? Полностью ли он сформирован – и можно ли ожидать перестановок в нем?

– На сегодняшний день тренерский штаб полностью сформирован, и они войдут в сезон существующим составом, но все может измениться – жизнь, сами понимаете, не стоит на месте. Так или иначе, решение в этой сфере, как я уже говорил выше, будет принимать наш генеральный менеджер.

– Как вы отнеслись к поступку Анвара Гатиятулина, учитывая, что он изначально дал согласие на подписание контракта на должность главного тренера «Сибири», но спустя пару дней вдруг отказал и ушел в «Ак Барс»?

– Я не думаю, что могу как-то высказываться о его возможных мотивах, но допускаю, что у него были какие-то объективные причины поступить подобным образом. Пусть это останется на его совести. Замечу лишь, что о своем решении он объявил в самый последний момент.

– Вы допускаете, что он получил от «Ак Барса» более выгодное предложение?

– Да, не скрою, предложения из ведущих клубов он получал, но, тем не менее, он очень долго с нами общался и в принципе по всем позициям его все устраивало, он уже дал предварительное согласие. Но, видимо, что-то его переубедило. Возможно, какие-то личные обстоятельства. Мы пытались спросить, что именно им двигало, но это был его выбор. Могу подытожить тем, что расстались мы по-хорошему.

– Как еще, по вашему мнению, можно усилить команду? Возможно, вы уже присматриваете кое-кого из топовых игроков...

– Задача поставлена конкретная – попасть в плей-офф с максимально возможного места. И мы должны найти способ этого добиться. У меня есть свои собственные мысли, но ответственность за результат лежит на генеральном менеджере, работу в этом направлении ведет он.

Про зарплаты

– Читателей интересует вопрос заработной платы хоккеистов «Сибири» – поделитесь?

– Да, раньше эта информация скрывалась – никому старались не говорить о том, кто сколько получил, но сейчас практически все контракты в открытом доступе и все могут убедиться в том, что хоккеисты зарабатывают, скажем так, неплохие деньги. Но какой-то единой и общепринятой зарплатной сетки у нас нет, все обговаривается индивидуально. Можно ли считать такие зарплаты высокими? Это смотря с чем сравнивать. С футболом, баскетболом – или средними зарплатами по стране. Стоит еще учесть и то, что спортивный век на самом деле очень короток и ребята начинают заниматься с четырех-пяти лет, а дальше их жизнь становится зависима от хоккея. Обсуждение зарплат приветствуется, к тому же есть «пол и потолок» зарплат. Кто хочет больше получать, должен больше работать – и это работа главного тренера, который ищет подход к игрокам. И работа генерального менеджера, который подбирает тех, кто нам нужен и дает адекватную зарплату за необходимый результат.

– Вы можете назвать порядок цен игроков, которых в «Сибирь» принимают из других клубов?

– Как таковой цены нет, каждый контракт – результат индивидуальных переговоров и множества факторов. Это и возраст игрока, опыт, состояние здоровья и многое другое. Зарплатных вилок и потолка нет, бывает, что кто-то дает больше ста миллионов в год – как это было с Ткачевым в «Авангарде». У нас таких дорогих контрактов нет. Больше всего, как показывает сегодняшняя ситуация в «Сибири», стоят иностранцы – Энди [Андреофф, лучший снайпер регулярного чемпионата АХЛ, пришедший в «Сибирь» в 2023 году], его подписали до нас! если мне не изменяет память, на семьдесят.

Про болельщиков

– Те, для кого хоккей занимает важное место в жизни, не могли не заметить того, что культура болельщиков в последнее время сильно изменилась – вместо «чисто мужской» субкультуры она приобрела черты скорее семейного мероприятия, в том числе с детьми. Можете ли вы согласиться с тем, что смена парадигмы может вернуть некоторых «ушедших» партнеров, в частности, тот же аэропорт?

– Да, я согласен с тем, что любая культура живет и меняется, но мое мнение — сердце и основа хоккейного клуба всегда остается тем же самым – это игра команды! Если команда побеждает, трибуны будут полны – и никак иначе. Но помимо самой игры есть и всевозможные мероприятия, касающиеся болельщиков. Вы правильно заметили, что болельщики в последние лет десять поменялись очень сильно. Раньше мы помним, что основную часть трибун занимали крепкие мужчины в фанатских шарфах, которые стремились в свои законные три часа посидеть, покричать, выплеснуть эмоции. Клуб активно работает в этом направлении, чтобы каждый хоккейный матч собрал вокруг себя красочное мероприятие, праздник, где каждый мог себя найти, от маленького до взрослого. Кто-то просто пришел посмотреть на игру, кто-то хочет с друзьями увидеться, кто-то – в ресторане посидеть или с детьми погулять. Все эти моменты мы учитываем и прорабатываем, чтобы привлекать новую аудиторию. И есть уже кое-какие проекты, которые мы внедрим в новом сезоне.

– Недавно Злобного Снеговика – маскота клуба – видели на Михайловской набережной, где новосибирцы праздновали День защиты детей. Уже скоро нас ждет День города – можно ли ожидать от вас новых сюрпризов в этот праздник?

– Безусловно, ни один праздник в городе не остается без участия клуба «Сибирь» – и «День города» не станет исключением! Какие-то анонсы делать пока рано, но могу сказать, что у нас запланированы активности в разных точках города. Так получилось, что руководство клуба и руководство Новосибирска поменялось почти что одновременно – мы с Максимом Георгиевичем Кудрявцевым хорошо знакомы и будем стремиться провести это мероприятие ярко, с положительными эмоциями для горожан и болельщиков. Так что да, планы на день рождения города у нас есть! И вы, я уверен, увидите нашего Снеговика везде, где будет много людей.

– Благодаря Снеговику, который, на наш взгляд, очень хорошо – в хорошем смысле – выделяется среди талисманов хоккейных клубов, Новосибирск часто называют хоккейной столицей, а «Сибирь» – символом города. Согласны ли с этим мнением?

– Лично мне эта точка зрения очень нравится, тем более что наш Снеговик в прошлом году занял первое место и стал лучшим маскотом сезона КХЛ. Что касается снеговика как символ города... Не знаю, возможно, на первое апреля в следующем году мы попробуем так сделать. Такое внимание, конечно, приятно – и в то же время это дополнительная ответственность перед болельщиками. Раз получили, значит, будем соответствовать.

– Откройте секрет: сколько у вас существует Снеговиков? Он же не один, правильно? Можно ли его пригласить, например, в школу?

– Если подводить итоги первого месяца моей работы в клубе – да, можно. И приглашений более чем достаточно. Это в том числе заставляет нас задуматься, наращивать количество Снеговиков – их приглашают и в школы, и на свадьбы, и на другие праздники. Если так пойдет и дальше, скоро у нас будет сразу три команды: основная, молодежная – и Снеговики.

Про личное

– А чем вы любите заниматься в свободное от работы время? Любите ли вы, например, сами выйти на лед на коньках?

– Честно скажу, у меня сейчас настолько плотный график, что я с первых дней полностью погружен в работу клуба – до начала сезона, мне нужно определить максимальные «болевые точки» в клубе и постараться вылечить их. Кому-то межсезонье может показаться затишьем (с марта по сентябрь), но на самом деле работа в клубе не останавливается ни на день! В данный период времени просто некогда отдыхать, с семьей побыть, на рыбалку съездить – если я что-то читаю, то это, в основном, профильные новости, хоккейные. Поэтому сейчас в моей жизни, помимо работы есть только сон. Конечно, по мере возможности я не отказываюсь выйти на лед с сыном, участвую во встречах с ветеранами хоккея. Потому что есть одна правильная поговорка: «Хоккей – это не спорт, это образ жизни». Я сам играл в хоккей и отказаться от него уже не смогу!

– Что бы вы пожелали новосибирцам и болельщикам клуба в 131 день рождения Новосибирска?

– Всем новосибирцам, многие из которых болеют за «Сибирь» я бы хотел пожелать любить свой город, любить хоккей, не оставаться в стороне от жизни города и клуба – и еще побольше уверенности в том, что любые перемены несут в себе, прежде всего, новые открытия и возможности!