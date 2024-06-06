«Летние вечера духовой музыки» - в Новосибирске начинается фестиваль военных оркестров.

С 8 июня в Новосибирске у дома офицеров Новосибирского территориального гарнизона открывается фестиваль военных оркестров «Летние вечера духовой музыки».
Всё лето по субботам перед Вами выступают лучшие коллективы города Новосибирска, Новосибирской области и других регионов нашей необъятной Родины.
Данное мероприятие уже является доброй традицией во многих городах России и ежегодно собирает тысячи зрителей и слушателей.
Организаторы фестиваля командование новосибирского военного гарнизона, оркестровая служба ЦВО, командование и военный оркестр НВВКУ МО РФ, рекламная компания Гранд-Медиа.
При поддержке правительства НСО.
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