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общество

«Летние вечера духовой музыки» - в Новосибирске начинается фестиваль военных оркестров.

Фото: Сиб.фм

С 8 июня в Новосибирске у дома офицеров Новосибирского территориального гарнизона открывается фестиваль военных оркестров «Летние вечера духовой музыки».

Всё лето по субботам перед Вами выступают лучшие коллективы города Новосибирска, Новосибирской области и других регионов нашей необъятной Родины.

Фото «Летние вечера духовой музыки» - в Новосибирске начинается фестиваль военных оркестров. 2

Данное мероприятие уже является доброй традицией во многих городах России и ежегодно собирает тысячи зрителей и слушателей.

Фото «Летние вечера духовой музыки» - в Новосибирске начинается фестиваль военных оркестров. 3

Организаторы фестиваля командование новосибирского военного гарнизона, оркестровая служба ЦВО, командование и военный оркестр НВВКУ МО РФ, рекламная компания Гранд-Медиа.

Фото «Летние вечера духовой музыки» - в Новосибирске начинается фестиваль военных оркестров. 4

При поддержке правительства НСО.

Официальный информационный партнёр Сиб.фм.

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Роман Чугаев
Журналист

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