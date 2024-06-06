Максим Кудрявцев и представители «Опора России» подписали новое соглашение о сотрудничестве

Мэрия города Новосибирска и Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали мэр Максим Кудрявцев и председатель НОО «Опора России» Игорь Салов.

Цель соглашения – совместная работа по развитию предпринимательства на территории Новосибирска и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

«Сегодня поддержка малого и среднего бизнеса – важное направление государственной политики. Мы заинтересованы в том, чтобы сегмент малого и среднего предпринимательства в нашем городе развивался, чтобы предприятия работали, создавались рабочие места, и следовательно – увеличивались поступления в городской бюджет от налоговых отчислений и арендных платежей. Подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой нашей совместной продуктивной работы, тесного взаимодействия», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

С 2023 года в городе работает новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка инновационной деятельности». Она предусматривает целую систему мер поддержки – от информационной до материальной.

По словам главы города, муниципалитет намерен провести «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. Сотрудничество с такой крупной общественной организацией как «Опора России» позволит городским властям развивать имеющиеся формы поддержки бизнеса, дополнять их новыми инструментами.

Председатель НОО «Опора России» Игорь Салов отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет городской власти и бизнесу лучше слышать друг друга и принимать решения, выгодные всем новосибирцам.

По итогам подписания соглашения Максим Кудрявцев выделил несколько направлений совместной работы: «Среди задач – продвижение местных товаропроизводителей на внешних рынках и в торговых сетях, привлечение их к участию в городских ярмарках. Будем работать над увеличением доли местных товаров в магазинах у дома. Перспективным является рынок маркетплейсов – надо помогать предпринимателям выстраивать с ними диалог. Планируется проработать механизмы привлечения малого и среднего бизнеса в мероприятия государственного и муниципального заказов. Уверен, что многие предприниматели хотели бы участвовать в таких проектах. Многих волнуют кадровые вопросы. Планируем проводить ярмарки вакансий для предприятий малого бизнеса, чтобы снять остроту дефицита рабочих рук. Также среди задач – разработка новых подходов к размещению нестационарных торговых объектов в Новосибирске».