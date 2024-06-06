МЧС предупредило жителей Новосибирска о грозах и сильном дожде

Спасатели предупредили жителей Новосибирска о возможных грозах и сильном дожде.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном дожде, которые ожидаются в Новосибирске вечером 6 июня. Осадки также сохранятся и в ночное время.

Во время грозы ветер может усилиться до 23 метров в секунду и выпасть крупный град.

«Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты», — пишет пресс-служба МЧС.

Жителям рекомендуют при сильном ветре закрывать окна и форточки, а также убирать вещи с балкона.

Напомним, что в Новосибирске затопило улицы после дождя 6 июня.