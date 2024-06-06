Мэр Кудрявцев рассказал о сложностях в сдаче станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Максим Кудрявцев рассказал о трудностях в сдаче станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что в данный момент станция метро «Спортивная» находится на высоком этапе готовности. Но точной даты открытия нет.

По его словам, проектная документация потребовала значительной корректировки и повторной экспертизы. Санкции, введенные против страны, сделали невозможным приобретение импортного оборудования, которое было предусмотрено первоначальным проектом.

«Необходимо было вносить изменения, менять на отечественные аналоги. Сейчас уже получено положительное заключение по технической части исправленной проектной документации», — пояснил мэр корреспонденту Сиб.фм.

Он объяснил, что важно выстроить работу между подрядчиками и субподрядчиками, чтобы разобраться, кто ответственен за некачественно выполненную работу, и исправить это.

«После этого можно будет объективно прогнозировать сроки сдачи станции в эксплуатацию», – добавил Максим Кудрявцев.

По решению суда ООО «Спецтрансстрой» должно выплатить 200 млн рублей займа, 19 246 649 рублей процентов за период с 15 марта 2023 года до 22 мая 2024 года «Новосибирскому метрополитену». Также застройщику придется уплатить 59 млн рублей неустойки.

Напомним, что в Новосибирске в проект планировки города внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу.