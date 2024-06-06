Многодетные смогут оформить ипотеку без первого взноса

О запуске специальной ипотечной программы для многодетных клиентов объявил ВТБ. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«С появлением ребенка финансовая нагрузка на бюджет становится существенно больше, особенно если семья воспитывает еще нескольких детей и ей необходимо приобрести жилье большей площади. Конечно, сейчас основной фокус заемщиков с семьями сосредоточен на рынке новостроек, где они используют поддержку от государства. Но нельзя забывать и о тех, кто покупает квартиры на вторичном рынке – это миллионы человек, и им такие льготы недоступны», – сказал Георгий Горшков.

В ВТБ по итогам января-мая доля клиентов, оформивших ипотеку на вторичное жилье, составила 40%. При этом среди многодетных заемщиков она выше – 45%. Подавляющее большинство клиентов с тремя и более детьми оформляют в ипотеку квартиры, их средняя площадь составляет 60 кв. метров. В банке на покупку жилья такие заемщики занимают порядка 5,3 млн рублей на 26 лет.

Льготные условия кредитования будут предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах.