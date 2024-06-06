Не пропусти главный футбольный матч сезона, который решит всё!

В эту субботу 8 июня в 19:00 в футбольном манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2) состоится главный матч в пятилетней истории ФК «Новосибирск», и в этот день для нас важна поддержка каждого из вас, ведь вместе мы сильнее!

Для выхода в Лучшую лигу мира нашей главной команде города осталось сделать всего один шаг — обыграть на своём поле песчанокопскую «Чайку»!

Приходите сами, зовите родственников и друзей! Давайте в субботу до отказа заполним трибуны и поможем команде одержать столь нужную победу, которую ждёт вся Новосибирская область! Билеты продаются на сайте.

Реклама. АНО «ФК «Новосибирск». ИНН: 5407975169. ОГРН 1195476046028. erid: LjN8KXYeW