НОВИКОМ предоставит банковскую гарантию на 5 млрд рублей дочерней компании КАМАЗа

НОВИКОМ, банк Госкорпорации Ростех, заключил с ПАО «КАМАЗ» соглашение о предоставлении банковской гарантии дочерней компании автопроизводителя «Кама Дизель». Это позволит своевременно реализовать проекты отечественного автопрома. Подписание соглашения прошло на площадке ПМЭФ–2024.

Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор Андрей Максимов и Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В соответствии с соглашением НОВИКОМ предоставит банковские гарантии на сумму 5 млрд рублей дочернему предприятию «КАМАЗа» — «Кама Дизель». Поддержка банка обеспечит автопроизводителю возможность привлечь займы от Фонда развития промышленности. Средства планируется направить на финансирование проекта по локализации производства деталей для двигателей «Кама Дизель».

Сотрудничество между «КАМАЗом» и НОВИКОМом успешно развивается с 2014 года. В прошлом году банк профинансировал проекты компании по импортозамещению, предоставив гарантии «КАМАЗу» и «Кама Дизель» на общую сумму 22,7 млрд рублей в рамках программы поддержки отечественного автопрома.

«Главная задача НОВИКОМа – поддержка промышленности и крупных предприятий, которые находятся в авангарде технологического развития России. Продолжение сотрудничества банка с легендарным КАМАЗом, ведущим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России, позволит ему решать стратегические задачи по наращиванию производства и реализации проектов импортозамещения», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.

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