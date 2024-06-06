Новосибирская область на ПМЭФ-2024 заключила первое соглашение

Делегация Новосибирской области, возглавляемая губернатором Травниковым, начала свою работу на Петербургском международном экономическом форуме.

Утром 6 июня Андрей Травников подписал первое трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами электрического и электронного оборудования на территории Новосибирской области.

В рабочей программе новосибирской делегации запланированы подписание соглашений с инвесторами и проведение многочисленных переговоров с главами госкорпораций, крупных компаний, а также с представителями других регионов и даже стран. Цель этих встреч — обсудить перспективные проекты, которые будут способствовать развитию региона.

На форуме собрались представители 139 стран, около 50 иностранных министров и три президента.

5 июня на коллективном стенде «Большая Сибирь» состоялось подписание соглашений по различным направлениям между губернаторами Томской, Омской, Иркутской областей и Республики Тыва.

Напомним, что МЧС предупредило жителей Новосибирска о грозах и сильном дожде.